مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي تفتح ثلاثة خطوط لإنتاج الكمامات والواقيات ومواد التعقيم

2020/04/12 | 14:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي، الاحد، ثلاثة خطوط لإنتاج الكمامات وواقيات الوجه ومواد التعقيم للوقاية من جائحة كورونا.ويتم إنتاج 1500 كمامة وفق المواصفات الطبية الموضوعة من قبل وزارة الصحة العراقية، و1000 واقية وجه، فضلا عن إنتاج 250 لترا من مواد التعقيم يوميا.وتم توزيع المنتج من المواد على المواطنين لتقيهم من المرض،

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