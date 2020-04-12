وزير الاتصالات: تخفيضات جديدة في أجور الإنترنت وزيادة بالسعات

2020/04/12 | 14:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الاتصالات، اليوم الأحد، أنها بصدد إعداد دراسة متكاملة لتخفيض أجور سعات الإنترنيت الدولية سيعلن عنها قريبا.وقال وزير الاتصالات نعيم الربيعي لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى إن “الوزارة في صدد إعداد دراسة متكاملة ستقدم خلال اليومين القادمين إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، من أجل الإعلان عن

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