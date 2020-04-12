2020/04/12 | 14:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، التهاني الى الطوائف المسيحية بعيد الفصح المجيد (عيد القيامة)....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح وعبدالمهدي يهنئان الطوائف المسيحية بعيد القيامة ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح وعبدالمهدي يهنئان الطوائف المسيحية بعيد القيامة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).