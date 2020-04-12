2020/04/12 | 14:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي يدمر مضافتين لداعش ويطهر منطقتين جنوب غرب كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/12 | 14:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يدمر مضافتين لداعش ويطهر منطقتين جنوب غرب كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يدمر مضافتين لداعش ويطهر منطقتين جنوب غرب كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).