مخلوق أسود غامض يثير حيرة واستغراب مستخدمي شبكات التواصل

2020/04/12 | 14:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أثار مخلوق أسود غامض ظهر في مقطع فيديو حيرة واستغراب مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، واضطرت صحيفة NDTV للفت انتباه المشاهدين والقراء لهذا الفيديو.

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