مستشار عسكري: اميركا شرعت ببناء خطوط صد دفاعية باتجاه اسرائيل في العراق

2020/04/12 | 14:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف المستشار العسكري صفاء الاعسم، الاحد، عن شروع الولايات المتحدة الاميركية ببناء خطوط صد دفاعية داخل قواعدها العسكرية في العراق لصد أي هجوم محتمل على الكيان الاسرائيلي.

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