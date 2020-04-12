2020/04/12 | 14:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادعدت لجنة الصحة والبيئة النيابية ، اليوم الاحد، قرار الحكومة بالزام كافة المحافظات بقرارات خلية الازمة فيما يتعلق بالحظر الصحي اجراء صحيح،فيما اشارت إلى أن رفع الحظر سيكون جزئيا.وقال عضو اللجنة النائب حسن خلاطي، ان “قرار الحكومة بالزام كافة المحافظات بمواعيد الحظر الصحي التي حددتها خلية الازمة اجراء صحيح وسيسهم في عدم تفشي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية: رفع حظر التجوال سيكون جزئيا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية: رفع حظر التجوال سيكون جزئيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).