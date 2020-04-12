بعد تسجيلها 11 إصابة.. إجراء مسح ميداني لمنطقة غرب الناصرية

2020/04/12 | 14:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار نفذت دائرة صحة ذي قار وبالتعاون مع مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، حملة تعقيم وتطهير ومسح ميداني لمنطقة السايح غرب الناصرية وذلك بعد تسجيلها عدد من حالات الاصابة بفيروس كوروناوقال مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه،ان “الحملة نفذت من قبل […]

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