2020/04/12 | 14:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الأحد، عن تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الكلي للإصابات المسجلة في السلطنة إلى 599 إضافة إلى 3 وفيات.وتشير هذه الأرقام إلى انخفاض بحصيلة الإصابات المسجلة يوميا من 63 إصابة في اليوم السابق.وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم، تتطرق وزير الصحة أحمد بن محمد السعيدي إلى المخاوف التي يثيرها احتمال تفشي الفيروس بين العمالة الوافدة نظرا لصعوبة الوصول إليهم وتوفير عزل لهم.وأكد الوزير لسفراء الدول التي توجد لها عمالة في السلطنة، أن السلطات وافقت على تقديم الفحص والعلاج مجانا لجميع مرضى كوفيد-19.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلطنة عمان تسجل 53 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تقترب من 600) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلطنة عمان تسجل 53 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تقترب من 600) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).