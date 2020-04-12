صالح مهنئا المسيحيين بالقيامة: لتكن دافعًا لوحدة الصف في مواجهة التحديات

2020/04/12 | 14:28 - المصدر: سومر نيوز

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هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، المسيحيين بمناسبة حلول عيد القيامة، معربا عن أمله بأن تكون المناسب...

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