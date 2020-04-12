2020/04/12 | 14:28 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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صالح مهنئا المسيحيين بالقيامة: لتكن دافعًا لوحدة الصف في مواجهة التحديات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بفداد:سومر نيوز
هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، المسيحيين بمناسبة حلول عيد القيامة، معربا عن أمله بأن تكون المناسب...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صالح مهنئا المسيحيين بالقيامة: لتكن دافعًا لوحدة الصف في مواجهة التحديات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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