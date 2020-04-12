2020/04/12 | 14:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

هنأ رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، المسيحيين بعيد القيامة، فيما لفت الى أنهم سيضعون أيديهم بأيدي إخوانهم لعبور العراق إلى بر الأمان.

وقال الكاظمي، في بيان: "أتقدم بأحرّ التهاني للعراقيين بمناسبة حلول عيد القيامة، أبناء شعبنا من المسيحيين الأصلاء كانوا عبر التاريخ وما زالوا مخلصين لبلدهم، وللتعايش الذي أنار طريق شعبنا جيلاً بعد جيل في مواجهة المحن"،

واضاف: "اليوم سيضع المسيحيون أيديهم بايدي اخوانهم من كل المكونات للعبور بالعراق الى بر الأمان".





ويحتفل المسيحيون في العراق، بعيد القيامة، أو الفصح، وهو أكبر الأعياد المسيحية، يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر عادة أربعين يوماً؛ كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يوماً حتى عيد العنصرة، بحسب المعتقدات المسيحية.

بغداد اليوم- متابعة

افاد وزير البيشمركة في حكومة اقليم كردستان، شورش إسماعيل، الاحد (12 نيسان 2020) بأن تنظيم داعش أعاد ترتيب صفوفه في المناطق التي تشهد فراغاً امنياً، خاصة المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال اسماعيل في مؤتمر صحفي عقده في ناح

بغداد اليوم- بغداد

قال النائب عن تحالف "سائرون"، بدر الزيادي، الأحد، إن التشكيلة الحكومية لرئيس مجلس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، سيكون موقفها صعب داخل مجلس النواب إذا تشكلت وفق المحاصصة.

وذكر الزيادي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &q

بغداد اليوم- بغداد

رد الفريق الحقوقي، المستشار القانوني العام لوزارة الدفاع، فاضل عباس مهدي، الأحد (12 نيسان 2020)، على ما جاء بكتاب وزير الدفاع، نجاح الشمري، بشأن عقد شركة ’’كابيتل’’ اللبنانية.

وذكر الفريق الحقوقي في بي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكاظمي مهنئاً بعيد القيامة: المسيحيون سيضعون أيديهم بأيدي إخوانهم لعبور العراق إلى بر الأمان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكاظمي مهنئاً بعيد القيامة: المسيحيون سيضعون أيديهم بأيدي إخوانهم لعبور العراق إلى بر الأمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).