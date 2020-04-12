بالوثائق.. قرارات خلية أزمة كركوك المتعلقة بكورونا وتوجيهها باستمرار غلق المحافظة

2020/04/12 | 14:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- السليمانية

كشف مسؤولون في محافظة السليمانية، الاحد (12 نيسان 2020)، عن 3 مراحل لعودة الحياة إلى المدينة، بعد انخفاض نسبة الاصابات بفيروس كورونا فيها.

وقال مسؤول باللجان المشتركة في قائممقامية السليمانية، كوران قادر لـ(بغداد اليوم)،

بغداد اليوم- ديالى

كشف مدير الموارد المائية في محافظة ديالى، مهند المعموري، الأحد (12 نيسان 2020)، عن سبب الانخفاض الكبير في مناسيب نهر ديالى مؤخراً.

وقال المعموري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "التصريف الكامل من سد حمرين (65 كم شمال

بغداد اليوم- بغداد

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد (12 نيسان 2020)، المسيحيين في العراق والعالم أجمع بحلول عيد القيامة.

وقال صالح في تغريدة له عبر منصة "تويتر"، "من أرض الرسالات والحضارات والتنوع الديني والثقافي، أهنئ المسيحي

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