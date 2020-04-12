وزير البيشمركة: داعش أعاد ترتيب صفوفه بالمناطق المتنازع عليها.. شكل المحاكم وفرض الأتاوات

2020/04/12 | 14:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

افاد وزير البيشمركة في حكومة اقليم كردستان، شورش إسماعيل، الاحد (12 نيسان 2020) بأن تنظيم داعش أعاد ترتيب صفوفه في المناطق التي تشهد فراغاً امنياً، خاصة المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال اسماعيل في مؤتمر صحفي عقده في ناحية كولجو، إن "التنظيم اعاد ترتيب صفوفه في تلك المناطق، وفرض الاتاوات، واعاد تشكيل المحاكم ومعاقبة الناس فيها اضافة الى حصوله على دعم من جهات تمكنه من توفير العائدات المالية لمقاتليه".

واضاف أن "الامر بحاجة إلى تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين قوات البيشمركة والقوات المسلحة العراقية لانهاء الفراغ في تلك المناطق"، لافتا إلى أن "سيتم توسيع هذا التنسيق والتعاون لكي يصل القوات الامنية والمواطنين الى مرحلة التصدي للمخاطر الامنية في المستقبل".

وبين أن "ضعف التنسيق بين البيشمركة والقوات العراقية أدى إلى خلق فرصة ذهبية بالنسبة للتنظيم لاعادة نفسه ونفوذه".

بغداد اليوم-بغداد

هنأ رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، المسيحيين بعيد القيامة، فيما لفت الى أنهم سيضعون أيديهم بأيدي إخوانهم لعبور العراق إلى بر الأمان.

وقال الكاظمي، في بيان: "أتقدم بأحرّ التهاني للعراقيين بمناسبة حلول عيد القيامة، أبن

بغداد اليوم- بغداد

قال النائب عن تحالف "سائرون"، بدر الزيادي، الأحد، إن التشكيلة الحكومية لرئيس مجلس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، سيكون موقفها صعب داخل مجلس النواب إذا تشكلت وفق المحاصصة.

وذكر الزيادي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &q

بغداد اليوم- بغداد

رد الفريق الحقوقي، المستشار القانوني العام لوزارة الدفاع، فاضل عباس مهدي، الأحد (12 نيسان 2020)، على ما جاء بكتاب وزير الدفاع، نجاح الشمري، بشأن عقد شركة ’’كابيتل’’ اللبنانية.

وذكر الفريق الحقوقي في بي

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