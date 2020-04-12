بريطانيا ستمنح دولاً ومنظمات مئتي مليون استرليني لمواجهة كوفيد-19

2020/04/12 | 14:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن, -(أ ف ب) – أعلنت بريطانيا الأحد أنها ستمنح الدول النامية مئتي مليون جنيه إسترليني إضافي (227,6 مليون يورو) لمكافحة وباء كوفيد-19، من أجل “تفادي موجة قاتلة ثانية” من الوباء في المملكة المتحدة.وذكرت وزارة التنمية الدولية في بيان أن هذه المساعدة ستخصص لمختلف المنظمات البريطانية أو الدولية، منها 130 مليون جنيه استرليني (148 […]

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