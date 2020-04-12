صحيفة أميركية تحلل السبب الذي جعل الولايات المتحدة تتجاهل أهم 70 يومًا من مكافحة الوباء

2020/04/12 | 14:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة نشرت “واشنطن بوست” مقالة تحقيق في الـ4 من إبريل الجاري، لمراجعة فشل الولايات المتحدة في الأيام السبعين الأولى من مواجهة وباء فيروس كورونا الجديد والأسباب العميقة، حيث أجرى المقال 47 مقابلة مع مسؤولي الحكومة الأمريكية وخبراء الصحة العامة ومسؤولي المخابرات وغيرهم.وأشار المقال إلى أنه على الرغم من جميع الإجراءات غير العادية […]

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