توقع امريكي بانحسار كورونا وعودة الحياة في البلاد نهاية العام الحالي

2020/04/12 | 14:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد توقع مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة الدكتور أنتوني فاوتشي بانحسار كورونا وعودة الحياة في البلاد تشرين الثاني المقبل.وقال فاوتشي في مقابلة مع شبكة / إم إس إن بي سي/ الإخبارية الأميركية، إن : الأميركيين سيكونون قادرين على التصويت في الانتخابات الرئاسية في 3 تشرين الثاني المقبل بشكل […]

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