الكاظمي يهنئ بمناسبة حلول عيد القيامة

2020/04/12 | 14:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

هنأ رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، المسيحيين والعراقيين بمناسبة حلول عيد القيامة.

وغرد الكاظمي على حسابه في موقع "تويتر" وتابعته "الغد برس" قائلا "اتقدم بأحرّ التهاني للعراقيين بمناسبة حلول عيد القيامة، أبناء شعبنا من المسيحيين الأصلاء كانوا عبر التاريخ وما زالوا مخلصين لبلدهم، وللتعايش الذي أنار طريق شعبنا جيلاً بعد جيل في مواجهة المحن".

وأضاف ان "اليوم سيضع المسيحيون أيديهم بايدي اخوانهم من كل المكونات للعبور بالعراق الى بر الأمان".

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