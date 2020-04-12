(الغد برس) تنفرد بنشر تفاصيل كواليس انتخاب محافظ ذي قار الجديد

2020/04/12 | 14:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر نيابي مطلع، اليوم الأحد، عن كواليس تفاصيل انتخاب محافظ ذي قار الجديد خلفا للمحافظ بالوكالة ابا ذر العمر.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "المرشح الابرز لتولي منصب محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، المدعوم من 14 نائبا يمثلون محافظة ذي قار وابرز الداعمين له كتلة بدر بزعامة هادي العامري"، لافتا إلى أن "النواب الرافضين لتولي الوائلي لمنصب المحافظ 5 نواب، وهم: حسين الفايز، ستار الجابري، علا الناشي، منى الغرابي، وزينب السهلاني".

وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "النواب الموقعين على تولي الوائلي منصب المحافظ قرروا الاجتماع يوم غد الساعة الثامنة صباحا مع الوائلي للاطلاع على برنامجه في قيادة المحافظة بمنزل النائب والقيادي في دولة القانون كاطع الركابي (ابو مجاهد الركابي) في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار".

وذكر المصدر أن "أحد النواب الـ14 اشترط الموافقة على دعم المرشح لتولي منصب المحافظ مقابل تعيين صديقاً له كنائب اول للمحافظ".

وأضاف، أن "النواب الخمسة المعترضين على الوائلي، هددوا بالظهور في مؤتمر صحفي وفضح ما يدور خلف الكواليس في قضية انتخاب المحافظ الجديد لذي قار".

ونوه المصدر، إلى أنه "بعد اجتماع يوم غد بمنزل الركابي سيتوجه فريق من النواب الموقعين على تولي الوائلي لمنصب المحافظ إلى بغداد، لغرض حسم المنصب مع رئيس مجلس الوزراء الحالي ورئيس الجمهورية".

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