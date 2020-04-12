2020/04/12 | 14:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعتبرت نائبة في البرلمان، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي يمتاز عن من سبقه بـ”نقطة ايجابية قوية”.وقالت النائبة عن كتلة النهج الوطني علا الناشي في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “المكلف الحالي مصطفى الكاظمي لم تظهر عليه اي مؤشرات فساد أو ملف فساد واحد مما يعطيه دافع قوي امام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة تكشف عن نقطة في الكاظمي تميزه عن أسلافه) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة تكشف عن نقطة في الكاظمي تميزه عن أسلافه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).