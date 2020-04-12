2020/04/12 | 15:19 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الحكومة مسرور بارزاني في اجتماع سابق مع اعضاء حكومته عبر دائرة تلفزيونية مغلقة تطبيقاً للاجراءات الوقائية - صورة: المكتب الإعلامي للحكومة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور بارزاني: فيروس كورونا "عبء ثقيل" على جميع الأديان) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور بارزاني: فيروس كورونا "عبء ثقيل" على جميع الأديان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).