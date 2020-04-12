2020/04/12 | 15:19 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفيات فيروس كورونا تتخطى 108 آلاف والإصابات 1.7 مليون

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