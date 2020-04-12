انقطاعٌ واسع لخدمات الإنترنت في القامشلي … ما الأسباب؟

2020/04/12 | 15:19 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحسكة (الحل نت) ـ شهدت مدينة #القامشلي، شمالي شرق #سوريا، أمس السبت، انقطاعاً واسعاً في خدمة الإنترنت، استمر منذ الساعة العاشرة صباحاً وحتى منتصف الليل.وأكدت مصادر محلية أن سبب الانتقاط، ناتج عن قيام #الإدارة_الذاتية…

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