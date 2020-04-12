2020/04/12 | 15:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/أكدت قيادة شرطة بغداد، اليوم الأحد، ان "الالتزام بتطبيق قرار حظر التجوال سيسهم في رفعه خلال الأيام المقبلة".وقال مدير اعلام الشرطة، الرائد عزيز ناصر، في تصريح تابعته " كلكامش برس" ان "رفع حظر التجوال لم يبق له الا أيام ويتم رفعه بشكل كامل".ونوه الى ان "التزام المواطنين وحرصهم على تطبيق قرار الحظر وعدم خروجهم سيسهم في إسراع إنهاء الحظر وعودة الحياة الى طبيعتها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة بغداد تحدد شرطا لرفع الحظر الوقائي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة بغداد تحدد شرطا لرفع الحظر الوقائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).