2020/04/12 | 15:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد والقوات الأمنية يفككان أربع عبوات ناسفة بعملية أمنية في الفلوجة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/12 | 15:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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