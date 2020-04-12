نائب: الحلبوسي سيخسر وزارتين وسيعرقل تمرير حكومة الكاظمي

2020/04/12 | 15:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكد النائب المستقل باسم الخشان، الاحد، ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي سيخسر وزارتين بحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، فيما بين ان خسارة الوزارتين ستدفع الحلبوسي لعرقلة تمرير حكومة الكاظمي داخل البرلمان.

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