حركة “أنصار الله”: العدوان السعودي يحاول إدخال كورونا إلى اليمن

2020/04/12 | 15:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو المجلس السياسي لحركة “أنصار الله” محمد البخيتي عن رصد اتصالات بين ضباط في التحالف السعودي ومرتزقتهم من أجل إدخال فيروس كورونا إلى البلاد.وأكّد أنّ أضرار الحصار على اليمن أكبر من أضرار العمليات العسكرية، وأنّ أيّ مبادرة لا تدعو إلى وقف الحرب بشكل كامل على اليمن هي مبادرة ناقصة، مشيرًا إلى أنّ الإعلان السعودي […]

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