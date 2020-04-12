الصحية الإيرانية تسجل انخفاضا باعداد وفيات كورونا

2020/04/12 | 15:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت السلطات الصحية الإيرانية خلال الساعات الـ24 الماضية 117 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.وقال رئيس المركز الإعلامي التابع لوزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الاحد ، إن حصيلة ضحايا كورونا في البلاد ارتفعت منذ أمس من 4357 حتى 4474 حالة وفاة.وأكد المسؤول أن إجمالي عدم الإصابات المؤكدة بالعدوى […]

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