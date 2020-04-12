شاهد: شجار بين ابناء اصالة نصري خلال بث مباشر للفنانة

2020/04/12 | 15:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أطلت الفنانة أصالة مع ابنتها شام الذهبي في بث مباشر من خلال حسابها الشخصى بموقع انستغرام، قبل أن يندلع اشتباك بين ولديها الامر الذي دفعها لترك الكاميرا مفتوحة خلال فض النزاع.ولاحظت الأخيرة بكاء علي شقيقها أثناء حديثها مع والدتها فسألتها ماذا يحدث مع علي؟ فأجابت الفنانة أصالة بأن آدم الآن ضرب […]

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