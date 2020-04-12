البطريك بطرس الراعي يدعو اللبنانيين للإلتزام بقرار التعبئة العامة والحجر المنزلي

2020/04/12 | 15:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشد البطريك الماروني ​الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ الشعب اللبناني للإلتزام بقرار التعبئة العامة و​الحجر المنزلي​ لمنع إنتشار ​كورونا​ وزواله.وقال الراعي اليوم الاحد، خلال ترؤسه قداس ​عيد الفصح ​ في ​بكركي​ شرق بيروت أننا نصلي كي يتكاتف جميع المسؤولين عندنا في عملية النهوض ب​لبنان​ اقتصاديا وماليا ومعيشيا واصلاحيا، متفانيين في ​البناء​ موحدين في بذل الجهود، […]

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