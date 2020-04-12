انتحار شاب شنقاً داخل منزله في الديوانية

2020/04/12 | 15:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانية

أفاد مصدر في شرطة محافظة الديوانية، الأحد (12 نيسان 2020)، بانتحار شاب داخل منزله في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شرطة المحافظة عثرت على حالة انتحار لشاب وجد مشنوقاً داخل منزله وسط المدينة، دون معرفة الأسباب".

وأضاف، أن "جثة الشاب تم نقلها إلى دائرة الطب العدلي، في محافظة الديوانية".

يتبع.



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