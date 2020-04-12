البنك المركزي يوضح قراره حول خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للودائع المصرفية

2020/04/12 | 15:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اوضح البنك المركزي، الاحد (12 نيسان 2020)، قراره حول خفض نسبة الاحتياطي الالزامي للودائع المصرفية.

وقال مكتب الإعلامي للبنك في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الإجراءات الاخيرة التي قام بها هذا البنك والمتعلقة بخفض نسبة الاحتياطي الألزامي للودائع المصرفية ستساهم في تعزيز سيولة المصارف بمبلغ يصل الى ((واحد ترليون دينار عراقي)) لتخفيف اثر الانكماش الناتج عن جائحة كورونا".

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

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وق

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