أمر بوضع مخالفي الحظر في ’’البَدي’’.. شرطة البصرة تحقق بعد تسريب شريط فيديو لأحد ضباطها

2020/04/12 | 15:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

وجهت مديرية شرطة محافظة البصرة، الأحد (12 نيسان 2020)، بفتح تحقيق في مقطع فيديو مصور، لضابط أمر ب...





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