2020/04/12 | 15:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة حذر مسؤول كبير في بروكسل من “تدافع عالمي” على المعدات الطبية المضادة لفيروس كورونا، بعد أيام من مطالبات غاضبة من بضع دول، بأنه تم تحويل شحنات البضائع فجأة إلى الولايات المتحدة.قال يانيز لينارسيتش، مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي “أصبح من الصعب الآن ترتيب عملية شراء بطريقة منظمة، لضمان وصول معدات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرب مزايدات عالمية على المستلزمات الطبية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرب مزايدات عالمية على المستلزمات الطبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).