اوقاف كردستان تعلق على

2020/04/12 | 15:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/نفت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في اقليم كردستان انباء تحدثت عن فتح ابواب المساجد خلال شهر رمضان المبارك، واصفة اياها بالكاذبة .وقالت الوزارة في بيان ان" بعض مواقع للتواصل الاجتماعي نشرت انباء باسم وزارة الاوقاف والشؤون الدينية بشأن فتح ابواب المساجد خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة انها انباء لا تمت للحقيقة بصلة".واضاف البيان أن "ضمان سلامة المواطنين، حاليا، اولوية لدى حكومة اقليم كردستان"، و ان "لجنة مواجهة تفشي فايروس كورونا ووزارة الصحة وبعد توفر اجوء صحية مناسبة ستقرر فتح المساجد".واكد ان" الوزارة ستتخذ اجراءات قانونية ضد اي شخص يقوم بادلاء تصريحات باسمها".

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