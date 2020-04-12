ملعب الشهداء الدولي يقترب من الجاهزية لفصل الصيف

2020/04/12 | 15:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن مدير ملعب الشهداء الدولي في العاصمة بغداد صالح المالكي، ان اعمال الصاينة في الملعب تقترب من الإنجاز ليكون جاهزاً لفصل الصيف المقبل.وقال المالكي، إن “اعمال الصيانة والادامة في ملعب الشهداء الدولي بالعاصمة بغداد، متواصلة بالرغم من أيام حظر التجول”.وأوضح، ان “كوادر وزارة الشباب والرياضة، قامت بقص نجيل الملعب بمستوى منخفض من […]

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