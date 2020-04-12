مستشار محافظ الانبار لـ”العهد نيوز”: تشكيل لجنة لإعادة الأسر العالقة في المحافظات الشمالية

2020/04/12 | 15:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعهد نيوز – خاص اعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الثقافية وعضو خلية ازمة كورونا في المحافظة علي سليمان الدليمي اليوم، الاحد، عن تشكيل لجنة للمباشرة باعادة الاسر العالقة لغرض العلاج حصرا واعادتها الى مناطق سكناها في الانبار.وقال الدليمي في حديث لـ”العهد نيوز” ، ان “محافظ الانبار ورئيس خلية ازمة كورونا في المحافظة علي فرحان […]

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