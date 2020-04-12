مصدر: كتلة سياسية داعمة للكاظمي تشترط ابقاء وزير الصحة وتغيير وزير النفط

2020/04/12 | 15:40 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر سياسي، الأحد، عن شرط وضعته كتلة سياسية داعمة لرئيس الوزراء المكلف، يتضمن إبقاء وزير الصحة وتغيير وزير النفط.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "كتلة سائرون الداعمة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي اشترطت إبقاء وزير الصحة جعفر علاوي بمنصبه وتغيير وزير النفط ثامر الغضبان".وكان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، الخميس (9 نيسان 2020)، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، بعد اعتذار المكلف السابق عدنان الزرفي.

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