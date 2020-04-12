«رُفِض قبل توقيعه بيوم».. كيفَ منعَت إيران حل أزمة الكهرباء في العراق؟

2020/04/12 | 15:47 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واقعياً، لا ينكر أيّما مواطن وحتى بعض المسؤولين في أحايين كثيرة حجم التغلغل والتدخل الذي تمارسه #إيران في الشأن العراقي، وعلى جل أصعدته، أهمها السياسية والاقتصادية.في #العراق، وعندما تتحدّث عن الواقع الاقتصادي العراقي، فإنه…

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