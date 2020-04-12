الأردن والسعودية وعُمان تعلن مشاركتها ببطولة الرجال العاشرة

2020/04/12 | 15:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اتحادات الأردن والسعودية وعُمان مشاركة منتخباتها في النسخة العاشرة من بطولة الرجال التي يستضيفها الاتحاد الإماراتي خلال الفترة من ٢ إلى ١٥ كانون الثاني/ يناير ٢٠٢١.

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