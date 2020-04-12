البنك المركزي يكشف عن اجراءاته بشأن مواجهة الانكماش في العملة نتيجة تفشي كورونا

2020/04/12 | 15:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادكشف البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد، اجراءاته بشأن مواجهة الانكماش في العملة نتيجة تفشي وباء كورونا.وقال البنك، في بيان تلقته “العهد نيوز”، إن “الإجراءات الاخيرة التي قام بها البنك والمتعلقة بخفض نسبة الاحتياطي الألزامي للودائع المصرفية ستساهم في تعزيز سيولة المصارف بمبلغ يصل الى (واحد ترليون دينار عراقي)”.وأعتبر أن “هذا الاجراء سيسهم بتخفيف […]

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