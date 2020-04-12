النجف تخفف من اجراءات حظر التجوال مع حلول شهر رمضان

2020/04/12 | 15:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت خلية الأزمة في محافظة النجف، يوم الأحد، عن تخفيف اجراءات حظر التجوال مع حلول شهر رمضان، فيما قررت الإبقاء على غلق مطار النجف الدولي بالكامل وعدم السماح بفتحة مطلقا لحين الانتهاء من وباء كورونا.

وذكر بيان للخلية ورد لـشفق نيوز، أن "خلية الأزمة في محافظة النجف الأشرف عقدت اجتماعا مهما في قاعة الاجتماعات اليوم الأحد، برئاسة رئيس خلية الازمة المحافظ لؤي الياسري وعضوية مدير عام صحة النجف الأشرف ومدير شرطة المحافظة ومدراء الدوائر المختصة في خلية الازمة والجهات الرسمية ذات العلاقة وبحضور عضو مجلس النواي العراقي عن المحافظة سناء الموسوي".

وصدر عن خلية الأزمة التوجيهات التالية:.

الإبقاء على غلق مطار النجف الدولي بالكامل وعدم السماح بفتحة مطلقا في هذة المرحلة لحين الانتهاء من هذا الوباء .

غلق جميع العيادات الطبية في عموم المحافظة المركز والاقضية والنواحي عدا الصيدليات المنتشرة في عموم المحافظة المركز والاقضية والنواحي.

غلق كافة العيادات الاستشارية في المستشفيات الأهلية المركز والاقضية والنواحي .

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك يمدد أفتتاح المحال والاسواق التجارية والافران والمخابز.



والخضراوات واللحوم لغاية الساعة السادسة مساءا بدلا من الساعة الرابعة عصرا.

فتح مكاتب الصيرفة من أجل تنشيط الحركة الاقتصادية وتنشيط الأموال ودفع الرواتب ابتداءا من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة السادسة مساء .

تثمين دور العتبة العلوية المقدسة بدوام منتسبيها في الوقت الحاضر بنسبة ٢٥٪؜ من اجل دعم قرارات خلية الازمة ومنع التجمعات حفاظا على سلامة الجميع ولاننسى مبادرتها المستمرة لنجاح عمل الخلية.

يكون افتتاح محطات الوقود الأهلية في عموم المحافظة لغاية الساعة السادسة مساءا والمحطات الحكومية على مدار ٢٤ من اجل تخفيف الحركة في هذه الفترة المصيرية.

توجية مكتبنا في ديوان المحافظة وقسم النجدة في قيادة الشرطة باجراء مراسيم الزفاف في عجلات المكتب الشخصية وسيارات النجدة للشباب الراغبة في الزواج وتكون تحت تصرفهم مع كافة مراسيم الزفة دعما لشباب ابناء النجف الكرام.

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