النجف: غلق العيادات الخاصة واستشاريات المستشفيات الاهلية لمدة اسبوع

2020/04/12 | 15:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت السلطات المعنية في محافظة النجف العراقية، اليوم الأحد، غلق العيادات الخاصة في المحافظة والاستشاريات بالمستشفيات الأهلية لمدة أسبوع، وذلك بهدف حم...

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