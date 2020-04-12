الموقف النهائي للكتل السياسية من تكليف الكاظمي خلال الأيام المقبلة

2020/04/12 | 15:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تحالف سائرون العراقي، اليوم الأحد، ان "مواقف الكتل السياسية حتى الآن، ما زالت مؤيدة للمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، مصطفى الكاظمي، والموقف النهائي...

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