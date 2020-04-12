حادثة تهز النجف ومواقع التواصل.. ماقصة حرق شابة من قبل زوجها وأهله وماعلاقة أحد الضباط؟

2020/04/12 | 15:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بحادثة مؤلمة، لفتاة من مواليد 2000 تدعى ملاك حيدر، تعرضت للحرق، بينما انتشر منشور لشقيقة الضحية تتهم فيها زوج شقيقتها واهله بحرقها ومنعها من زيارة اهلها لنحو 8 أشهر.وتداولت مواقع التواصل مقاطع فيديو وصور للضحية قبل وبعد تعرضها للحرق، فيما ظهرت الضحية في مقطع فيديو مؤلم وهي […]

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