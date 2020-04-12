كورونا يفتك بالقارة العجوز ويؤدي بحياة 75 ألف مصاب

2020/04/12 | 15:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفر تفشي وباء فيروس كورونا المستجد عن وفاة أكثر من 75 ألفاً في قارة أوروبا لوحدها، ثمانون بالمئة منهم في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا.واستنادا إلى مصادر رسمية، أكدت وكالة “فرانس برس” أن أوروبا أصبحت أكثر قارات العالم تضرراً من وباء كوفيد-19 بإجمالي 75 ألفا و11 وفاةً من بين 909 آلاف و673 إصابة،أما في طليعة أكثر […]

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