وزير الاتصالات يعد العراقيين بمزيد من الإنترنت: أرخص وأسرع

2020/04/12 | 15:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتعهد وزير الاتصالات نعيم الربيعي، بتخفيض أجور سعات الإنترنت، مؤكدًا أن وزارته تمتلك خططًا لتحسين الخدمة.

قال الربيعي إن الوزارة بصدد إعداد دراسة لتخفيض إجور سعات الإنترنت

وقال الربيعي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، الأحد 12 نيسان/أبريل، إن "الوزارة في صدد إعداد دراسة متكاملة ستقدم خلال اليومين القادمين إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، من أجل الإعلان عن تخفيضات جديدة لأجور سعات الإنترنت الدولية".

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وأضاف، أن "المواطن أجبر على الحجر المنزلي من أجل سلامته من الوباء، وهو بحاجة إلى زيادة في سعات الإنترنت وبطاقات شحن الهاتف النقال، بالإضافة إلى تأمين المواد الغذائية والصحية"، موضحًا أن "الوزارة خفضت أجور السعات الدولية والمحلية بنسبة 25% حتى الآن".

كما أشار الوزير، إلى "تشكيل لجنة مشتركة مع هيئة الإعلام والاتصالات والدوائر الأمنية والمخابرات والأمن الوطني وبقية الأجهزة الأمنية، لمكافحة عملية تهريب سعات الإنترنت"، مؤكدًا اعتقال "مجموعة من المهربين وقد أحيلوا للقضاء".

تعهد الوزير بتقديم خدمة إنترنت أفضل وأسرع

وبين، أن "الوزارة بحاجة إلى مشروع البوابات الإلكترونية الذي ينبغي أن يحال للاستثمار بعد تشكيل الحكومة الجديدة، بهدف منع تهريب سعات الإنترنت"، مؤكدًا أن الوزارة تمتلك "معالجات لتحسين سرعة الإنترنت".

قال الربيعي أيضًا، إن "هناك عددًا من الدراسات ستناقش مع القطاع الخاص لتحسين كفاءة الإنترنت".

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