مريم_الحسن - مريم الحسن - وباء

2020/04/12 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مريم_الحسن أقبل من بعيدٍحاملاً للورى نواياهيمشي الهوينة تارةًو تارةً كهبوب الريحيتدفقُ مُسرعاًمتفرساًينتقي عن خبرةٍو بدقةٍ ضحاياهحطّ في ساح الحياةِ ساعةَ اكتظاظِ غفلتهاأرعبهاأفرغ فيها حمولةَ القلقِ و الخوفِ منهُفروّعها كلٌّ بدا مهرولاًفاراً أو مُتحصّناً منهخلف قناع الحذرِ في مخباهلا شيء يردعهُفالفجأةُ سلاحُهُو الهواءُ وشاحُهُ

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