بوفون يقترب من تمديد عقده مع يوفنتوس

2020/04/12 | 16:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدى حارس مرمى يوفنتوس، المخضرم جانلويجي بوفون، استعداده لتمديد عقده مع النادي حتى نهاية موسم 2020-2021، مما يعني أنه سيكون في 43 عندما ينتهي عقده الجديد.وذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، أن “بوفون مستعد للقياد بدور ثانوي مرة أخرى في الموسم المقبل، بعدما شارك في 11 مباراة فقط هذا الموسم بين الدوري الإيطالي، ودوري أبطال […]

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