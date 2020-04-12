بالصور.. موظفو صحة ذي قار بصفة العقود يتظاهرون بسبب انقطاع رواتبهم

2020/04/12 | 16:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر لعشرات من الموظفين في صحة ذي قار، اليوم الاحد مطالبين بتوفير رواتبهم المنقطعة منذ شهر تموز الماضي ولحد الان.وقال مراسل، “العهد نيوز” بالمحافظة بأن المتظاهرين من العقود قرروا الاضراب الى اشعار اخر لحين تحقيق مطالبهم

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