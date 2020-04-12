برهم صالح : الأنبار تنهض من رماد حربها مع داعش وهي اليوم تلتزم بالحظر

2020/04/12 | 16:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن زيارته الى محافظة الانبار ولقاءه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقال برهم صالح في تغريدة على تويتر، أحلّ في الانبار بين أهلي وأخوتي، ضيفاً على رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تجربة هذه المحافظة الكريمة جديرة بالاحتفاء، فهي تنهض من رماد حربها على داعش الإرهابي، واليوم تلتزم النظام الشديد ضد جائحة كورونا، في أسلوب يرمز بشكل واضح للمواطن الواعي.

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